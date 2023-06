ING holt Ex-Commerzbankerin Nurten Erdogan ins Management

Die ING Deutschland holt sich einen Neuzugang ins Management: Nurten Erdogan steigt mit Wirkung zum 1. Juli dieses Jahres in die Führungsetage der Bank ein. Sie wird dort künftig als Generalbevollmächtigte sowie als Stellvertreterin des Finanzchefs Norman Tambach agieren. In ihrer neuen Funktion wird die 53-Jährige an CFO Norman Tambach berichten.

Nurten Erdogan ist CFO bei der Société Générale

Erdogan kennt sich in der Bankenwelt bestens aus und war bei namhaften Instituten tätig: So startete sie ihre Karriere bereits 1998 als Trainee bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Nach einer halbjährigen Zwischenstation bei der Dresdner Bank in Shanghai wechselte sie zum Big-Four-Haus PwC, wo sie insgesamt sechs Jahre tätig war.