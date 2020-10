Apobank holt erfahrenen Firmenkundenchef

Patrick Miljes ist neuer Verantwortlicher für das Firmenkundengeschäft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank). In der Verantwortung des 49-Jährigen stehen der Corporate-Finance-Bereich sowie das Finanzierungsgeschäft der Firmenkunden im Gesundheitsmarkt. Dazu zählen bei der Apobank traditionell Krankenhäuser, Pflegeheime und Medikamentenhersteller. Er löst Michael Gabler ab, der in das Ressort Privatkunden wechselt.



Miljes kommt von der Hamburg Commercial Bank, der früheren HSH Nordbank, wo er von 2014 bis Anfang 2019 ebenfalls als Firmenkundenchef fungierte. Sein Nachfolger bei der HCOB wurde Thomas Jakob. Vor seinem Wechsel zur damaligen HSH 2011 war Miljes Niederlassungsleiter des Firmenkundengeschäfts der UniCredit in Schleswig-Holstein. Insgesamt hat er über 25 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft mit einem Schwerpunkt in der Beratung mittelständischer Unternehmen.