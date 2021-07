Barclays macht Ingrid Hengster zur Deutschlandchefin

Nun wechselt Hengster zu Barclays. Wann die designierte Deutschlandchefin ihren Posten dort antreten wird, steht allerdings noch nicht fest. Sie habe ihren jetzigen Arbeitgeber um Auflösung ihres Vertrages gebeten und werde das genaue Eintrittsdatum bei Barclays mit der KfW abstimmen, teilte die britische Bank mit.



Als Deutschland-Chefin hat Ingrid Hengster künftig gleich drei Berichtlinien: So ist sie Europa-Chef Francesco Ceccato unterstellt, berichtet aber auch an Reid Marsh in seiner Funktion als Head of Investment Banking für Europa, den Nahen Osten und Asia Pacific. Eine weitere Berichtslinie geht an Alex Lynch, Global Chairman of Investment Banking bei Barclays.