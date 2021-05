Brexit treibt Bankgehälter – auch in Frankfurt

Die Deutsche Bank tut es, die BayernLB ebenfalls und die Commerzbank erst recht: Im Zuge von Umstrukturierungen müssen bei vielen deutschen Geldhäusern Tausende Mitarbeiter ihre Stühle räumen. Grund dafür sind nicht zuletzt der Kostendruck durch die Auswirkungen von Corona und die anhaltende Niedrigzinsphase.



Derweil stocken viele andere Banken in Deutschland ihr Personal deutlich auf, insbesondere jene, die im Zuge des Brexits viel Geschäft nach Frankfurt verlagern. Bei bestimmten Jobprofilen bahnt sich sogar ein regelrechter War for Talents bei Bankern in Deutschland an, und das treibt die Gehälter.