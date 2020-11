CFO Marc Heß rückt bei Aareal Bank vorübergehend auf

Auf Heß kommen nun einige Herausforderungen zu: Die Aareal Bank steckt gerade mitten in einem Private-Equity-Deal. Erst vor wenigen Tagen war der Finanzinvestor Advent mit 30 Prozent bei der IT-Tochter Aareon eingestiegen. Der Deal war im August angekündigt worden. Von dem Kaufpreis von 260 Millionen Euro in bar floss der Aaeral Bank ein Veräußerungsgewinn nach Transaktionskosten und Steuern von rund 180 Millionen Euro zu. Dieses Geld benötigt die Bank dringend, denn das Eigenkapital litt zuletzt darunter, dass die Wiesbadener unter dem Bilanzwert Forderungen gegenüber italienischen Schuldnern abgestoßen hatten, um ihr Risiko zu senken.

Zusammen mit Advent will Aareal das Wachstum von Aareon, die eine ERP-Software für das Management von Wohnungsbeständen verkaufen, voranbringen. Daran will die Bank auch in Abwesenheit von CEO Merkens festhalten. So erklärte die Aufsichtsratsvorsitzende Korsch, dass trotz vorübergehender neuer Aufgabenverteilung der Fokus auf „den strategischen Weichenstellungen der vergangenen Monate, insbesondere mit Blick auf die Zukunft der Tochtergesellschaft Aareon“ liegen soll.

