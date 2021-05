Commerzbank gibt Teil des Kapitalmarktgeschäfts an Oddo BHF ab

Mit dem Abschied vom Aktienhandel und dem Research ist es aber für die Commerzbank noch nicht getan. Laut Kotzbauer wird zum Beispiel noch ein Kooperationspartner für den Aktienvertrieb gesucht. Darüber hinaus stehen noch weitere Punkte auf der Agenda der Commerzbank: So will die Bank die M&A-Beratung und das Equity Capital Markets (ECM)-Geschäft schärfer definieren. Im M&A-Geschäft sehen die Frankfurter zum Beispiel größeren Bedarf bei der Beratung von Nachfolgelösungen im Mittelstand.



Grundsätzlich sieht die Bank das ECM- und M&A-Geschäft aber eher als „Wachstumsfelder mit Blick auf künftige Restrukturierungssituationen“, erklärte Kotzbauer im März, und machte damals zugleich deutlich, dass bei der Commerzbank derzeit „Profitabilität vor Wachstum“ steht.



Die Commerzbank bekräftigte heute allerdings nochmal, dass das ECM-Geschäft weiterhin ein „wichtiger Eckpfeiler“ des Firmenkundengeschäfts der Commerzbank ist und den Kunden dementsprechend auch in der Zukunft „uneingeschränkt“ zur Verfügung steht. In dem Bereich will sie sich künftig auf die Beratung von mittelständische Firmen bei Börsengängen, Aktienplatzierungen, Kapitalerhöhungen oder Emissionen von Wandelanleihen konzentrieren.