Der Umbau bei Deutschlands zweitgrößter Privatbank gerät immer mehr ins Stocken. Nun hat die Commerzbank bekannt gegeben, die Wertpapierabwicklung doch nicht an die HSBC auszulagern. Als unmittelbare Konsequenz steht für das zweite Quartal eine Sonderabschreibung in Höhe von etwa 200 Millionen Euro zu Buche. Sie belastet weder die Liquidität, noch die harte Kernkapitalquote, betont die Bank. Zudem muss die Commerzbank Rückstellungen in zweistelliger Millionenhöhe vornehmen.