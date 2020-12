Corona verdirbt Banken den Risikoappetit

Für Firmenkunden kommt die größere Vorsicht der Banken zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt: Die Corona-bedingten Finanzierungsprobleme sind bisher bei vielen Unternehmen keineswegs gelöst, sondern durch temporäre Staatshilfen und kurzfristige Hilfsmaßnahmen lediglich verschoben. So sehen das zumindest zwei Drittel der befragten Firmenkundenbetreuer. Viele Covenants werden in diesem Jahr zudem überhaupt nicht getestet und befinden sich in den sogenannten Covenant-Holidays.

Besorgniserregend ist außerdem, wie die befragten Firmenkundenbanker die Restrukturierungskompetenz im eigenen Haus einschätzen. Nur ein Drittel der befragten Betreuer stellt seinen Restrukturierungskollegen ein perfektes Zeugnis aus. Ein weiteres Drittel zweifelt sogar daran, dass die Workout-Abteilung personell und inhaltlich den aktuellen und kommenden Restrukturierungen gewachsen sind. Ein weiteres Drittel sieht hier sogar Defizite.