Das dirty little secret der IKB

Corona-Profiteur IKB: Die Düsseldorfer Mittelstandsbank hat für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (per 30. September) blendende Zahlen präsentiert. So ist das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge – dies entspricht bei der IKB dem Zins- und Provisionsüberschuss abzüglich der Verwaltungsaufwendungen – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 54 Millionen Euro gestiegen, teilte das Geldhaus am heutigen Donnerstagmorgen mit.



Die Eigenkapitalrendite der lange Zeit stark defizitären Bank konnte auf 7 Prozent zulegen, und das, obwohl die harte Kernkapitalquote mit 13,3 Prozent höher lag als noch vor einem Jahr (12,0 Prozent). Bemerkenswert ist, welche beiden Faktoren diese starke Geschäfts-Performance verursacht haben.