Wie in den übrigen Geschäftsbereichen profitiert die Deutsche Bank im zweiten Quartal auch im Firmenkundengeschäft auf die Gewinne wesentlich von der massiv gesunkenen Risikovorsorge. Musste die Unternehmensbank im Q2 2020 noch 144 Millionen Euro zurücklegen, konnte sie in diesem Rücklagen in Höhe von 20 Millionen Euro auflösen. Gleichzeitig sanken die Kosten um 115 Millionen auf 1 Milliarde Euro. Dies gilt allerdings nicht für die Personalaufwendungen, die um 11 auf 271 Millionen Euro angewachsen sind.



Zusammen mit den Ergebnissen des Banken-Surveys dürften die aktuellen Zahlen durchaus den Schluss zulassen, dass es der Deutschen Bank in den vergangenen zwei Jahren gelungen ist, die Basis für ein künftiges Wachstum im Firmenkundengeschäft zu legen. Nun muss sich zeigen, ob es der Unternehmensbank gelingen wird, diese auch zu nutzen.



Denn eines ist klar: Unbegrenzt werden sinkende Kosten die Gewinne der Unternehmensbank nicht sichern können. Will die Deutsche Bank tatsächlich den Rückzug aus Teilen des Investmentbankings auf Dauer kompensieren, braucht es in diesem Segment deutliche Zuwächse.



Zudem lag die Cost-Income-Ratio (CIR) im zweiten Quartal über 80 Prozent, was im internationalen Vergleich sehr hoch ist und weiter über den von Christian Sewing angepeilten 70 Prozent liegt. Das Kostenziel von 16.7 Milliarden Euro bis 2022 wurde zuletzt kassiert, Gründe: Beiträge zum europäischen Abwicklungsfonds und zur gesetzlichen Einlagensicherung in Deutschland stiegen in Folge des Desasters um die Greensill Bank.



