Die BNP Paribas ist eine der größten Banken in Europa. Sie ist in 68 Ländern vertreten und hat rund 193.000 Mitarbeiter – ein Großteil ist in Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg beschäftigt. In Deutschland arbeiten mittlerweile 6.000 Menschen für die Franzosen.

Zuletzt lief es gut für die BNP: Im ersten Quartal erzielte die Großbank einen Gewinn von 1,8 Milliarden Euro, was einer Steigerung um 38 Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Die Berufung von Gemkow beschreibt die BNP als ein weiteres Signal für den Wachstumskurs in Deutschland.

