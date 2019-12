Factoring-Experte Uwe Müller verlässt Targobank schon wieder

Dieser personelle Aderlass war für den Marktführer Targobank ein herber Rückschlag. Abhilfe schaffen sollte die Personalie Müller. Der Finanzexperte brachte mehrere Jahre Erfahrung im Factoring-Geschäft mit: Vor seiner Zeit bei der Targobank war er sieben Jahre lang Geschäftsführer bei der Deutschen Factoring Bank (DFB).



Davor war Müller drei Jahre Vorstandsmitglied der Sparkasse Sprockhövel. Zu seinen vorherigen Stationen gehören auch Positionen als Direktor bei der Essener National-Bank, als Abteilungsleiter der Berliner Bank sowie als Prokurist der BfG Bank.



Aktuell befindet sich der deutsche Factoring-Markt im Umbruch: Nicht nur bei der Targobank und Coface gab es in den vergangenen Monaten Verschiebungen im Personaltableau. Auch der Kredit- und Kautionsmakler Gracher verkündete erst in der vergangenen Woche mit André Ofenloch einen Neuzugang: Ofenloch wechselt von Coface zu den Trieren und heuert als neuer Leiter Factoring an.



