Firmenkundenbanker verlieren an Bedeutung

Steigende Risiken, weiterhin schrumpfende Erträge und ein Umfeld, das kompetitiver kaum sein könnte: Der Druck auf Firmenkundenbanker wird immer größer. Gleichzeitig haben diese das Gefühl, dass sie immer weniger zu sagen haben, allen voran die Banker der deutschen Landesbanken. 65 Prozent der befragten Landesbanker gaben an, dass der Entscheidungsspielraum des Firmenkundenbetreuers in den vergangenen fünf Jahren gesunken ist. Bei den Geschäftsbanken sind es knapp 60 Prozent, und selbst bei den expansionsfreudigen Auslandsbanken sieht es mehr als die Hälfte so.

Die Autoren des Firmenkundenbetreuer-Panels stellen darum die These auf, dass der Firmenkundenbanker für kleinere Kunden, die immer standardisierter bedient würden, künftig an Bedeutung verlieren wird. Bei den größeren Kunden dagegen würde sich der Markt künftig in zwei Lager teilen: Zum einen in Banken, die sich auf Commodity-Angebote konzentrieren, zum anderen in Banken, die sich als integrierter Lösungsanbieter verstehen. Bei letzteren werde der Firmenkundenberater so wichtig sein wie niemals zuvor.

