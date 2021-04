Neuzugang im Firmenkundengeschäft der BNP Paribas: Um ihr Investmentbanking in der Schweiz auszubauen, hat sich die französische Großbank einen hochkarätigen Dealmaker ins Team geholt. Jan Masek ist ab sofort neuer Head of Advisory der BNP Paribas in der Schweiz. Mit dem Neuzugang will die Bank ihre Wachstumspläne in der Schweiz vorantreiben.