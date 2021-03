Firmenkundengeschäft: Die Jahrhundertchance

Holländer schüttet jedoch Wasser in den Wein: „Nicht alle Banken werden davon etwas abbekommen. Und natürlich wird auch in diesem Geschäftsfeld über die Zeit der Margendruck zunehmen.“ Um zu den Profiteuren zu gehören, bräuchte es Expertise, Schnelligkeit – und Raum für Kreditwachstum in der Bilanz. „Banken, die wenig Luft in der Bilanz haben, müssten sich im Sinne des Neugeschäfts von nicht-RWA-produktivem Geschäft trennen“, rät Holländer. Er spielt auf Kredite an, die viel Kapital binden, aber wenig Ertrag erzeugen.