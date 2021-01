Firmenkundengeschäft: Sabrina Kensy steigt bei der Commerzbank auf

Die gelbe Bank, die im vergangenen Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feierte, wurde zuletzt von diversen Personalwechseln in der obersten Etage des Commerzbank-Towers erschüttert.

Im vergangenen Herbst kündigte Privatkundenchef Michael Mandel seinen Rückzug an, bereits Anfang Juli hatten Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann und Vorstandschef Martin Zielke ihren Abschied bekanntgegeben. Der neu formierte Vorstand unter dem frisch angetretenen CEO Manfred Knof soll nun im ersten Quartal 2021 eine angepasste Strategie vorstellen, mit der die Commerzbank wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen will.

Der als externer Sanierer von der Deutschen Bank gekommene Knof hat mit seinen Aufräumarbeiten bereits begonnen: Erst vergangene Woche vermeldete er, dass 1,5 Milliarden Euro Goodwill abgeschrieben werden und kündigte weitere Restrukturierungen an.

