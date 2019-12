Gracher holt sich Factoring-Spezialisten von Coface

Neues Jahr, neuer Job: Wie FINANCE vorab erfahren hat, wird der Factoring-Experte André Ofenloch zum 1. Januar 2020 neuer Leiter Factoring bei dem Trierer Kredit- und Kautionsmakler Gracher. Er wird direkt an den Geschäftsführer Carl Hoestermann berichten, der selbst erst im August zu Gracher kam.



„Mit Herrn Ofenloch haben wir einen der wenigen Factoring-Spezialisten in Deutschland für uns gewinnen können. Er passt fachlich – aber auch menschlich – hervorragend zu unserem Haus“, kommentiert Unternehmensgründer und Geschäftsführer Alfons-Maria Gracher den Neuzugang.



Gracher hat für dieses Jahr ambitionierte Ziele ausgerufen: Das Unternehmen erwartet für 2019 ein Umsatzwachstum von mindestens 25 Prozent. Aktuell sichert Gracher eigenen Angaben zufolge Summen in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro ab und kommt auf ein jährliches Neugeschäft von über 1 Milliarde Euro.