Hamburg Commercial Bank sortiert Firmenkunden-Portfolio

Mit ihrer Schrumpfkur ist die HCOB noch lange nicht am Ende – die Bilanzsumme soll bis 2022 von derzeit rund 48 auf 30 Milliarden Euro sinken. Um die Erträge im Firmenkundengeschäft künftig dennoch zu steigern, will CEO Ermisch die Hamburg Commercial Bank stärker als Corporate Finance Bank positionieren. Mehr Kredite strukturieren und syndizieren und weniger die eigene Bilanz nutzen, so lautet das Credo. „Vor Corona hatten wir Syndizierungserfolge“, berichtete Ermisch. Durch die Coronakrise sei der Markt natürlich erst einmal blockiert, aber die Blockade werde sich auch wieder lösen.