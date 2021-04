HSBC befördert Banker Ulrich Gericke

Mit der Berufung von Gericke zum Bereichsvorstand sind die Ressorts Global Banking und Markets laut HSBC erstmalig in einem Vorstandsressort vereint. Allerdings: Zuvor war das Markets- und Securities-Geschäft direkt im Vorstand angesiedelt, nun sind die Aufgaben lediglich einem Bereichsvorstand zugeordnet, also eine Ebene darunter.



Diese Personalpolitik der HSBC – Aufgaben werden nicht eins zu eins nachbesetzt, sondern umverteilt oder eine Ebene nach unten delegiert – deutete sich schon in den vergangenen Monaten an. Der Weggang von Carola von Schmettow ist ein gutes Beispiel für diese Vorgehensweise: Ihre Aufgaben haben nun Nicolo Salsano und Ulrich Gericke übernommen – also ein Vorstandskollege und ein unter ihm angesiedelter Bereichsvorstand, und somit kein neuer Banker, der einzig für diese Aufgaben zuständig ist.



Ähnlich war die HSBC auch beim Weggang von Kapitalmarktchef Jan Willmanns im Frühjahr 2020 vorgegangen. Damals hatte sie seine Aufgaben umverteilt und COO Thomas Runge vom Bereichsvorstand in den Vorstand gehoben.



Die HSBC hatte in den vergangenen Monaten bereits mehrere Abgänge zu verzeichnen. Bereichsvorstand Christian Kolb geht in den Ruhestand, für ihn hat die Bank mit dem Ex-Deutschbanker Michael Schleef einen Nachfolger gefunden. Seit Anfang März verantwortet zudem das Vorstandsmitglied Nikolas Speer die Bereiche Risikomanagement und Compliance, er folgte auf Fredun Mazaheri.



