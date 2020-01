HSBC befördert Private-Equity-Spezialisten

Die HSBC Deutschland besetzt mehrere Leitungspositionen neu. Zum Jahreswechsel übernahmen die Private-Equity-Spezialisten Alexander Glawe und Jürgen Stein als Doppelspitze die Führung des Bereichs Corporate Finance & Capital Markets. Sie berichten in ihrer neuen Funktion lokal an den Chef des Corporate & Investment Banking (CIB) der HSBC Deutschland Nicolo Salsano und funktional an die Global Co-Heads Corporate Finance Coverage Peter Enns und Matthew Wallace sowie an die Global Co-Heads Capital Markets Alexi Chan und Ray Doody. Glawes und Steins Vorgängerin Rachel Watson wechselt innerhalb der HSBC Gruppe in die USA als Head of Finance, West Coast.



Mit der Beförderung Glawes und Steins bringt die HSBC ihr neues CIB unter Salsano weiter in Form. Die PE-Experten sind erst im Juli 2018 zur Düsseldorfer Bank gestoßen. Glawe, für den die HSBC mit dem Posten Head of Financial Sponsors DACH extra ein neues Amt geschaffen hatte, kam vom Investmentbanking der Credit Suisse. Jürgen Stein wechselte von der Londoner Außenstelle der UBS, wo er Leveraged-Finance-Transkationen in Europa verantwortet hatte, als Head of Leveraged & Acquisition Finance nach Düsseldorf.