HSBC: Rückzugsgefechte auf dem Weg nach Paris?

Managementwechsel, Filialschließungen und ein deutlich selektiveres Vorgehen bei der Kreditvergabe: Die HSBC in Düsseldorf ist in Bewegung. Dies geschieht im Kontext des Machtausbaus der Londoner Zentrale: Die britische Mutter hat der Landesbank Baden Württemberg (LBBW) im vergangenen Jahr deren Anteile in Höhe von 18,7 Prozent abgekauft und Ende Januar dieses Jahres auch noch die verbleibenden Minderheitsaktionäre hinausgedrängt.



Die Ergebnisse des FINANCE-Banken-Survey 2021 deuten darauf hin, dass die anhaltenden Umbaumaßnahmen in Düsseldorf der Marktstellung der Bank im deutschen Firmenkundengeschäft nicht zuträglich sind.