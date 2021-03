ING legt in Österreich Fokus aufs Firmenkundengeschäft

Neue Österreichstrategie der ING: Wie die niederländische Bank heute mitteilte, will sie künftig nur noch im österreichischen Firmenkundengeschäft („Wholesale Banking“) agieren – und sich sukzessive aus dem Privatkundengeschäft zurückziehen. Bis zum Ende dieses Jahres soll der Rückzug aus dem österreichischen Privatkundengeschäft abgeschlossen sein. In Österreich hat die ING ein Büro in Wien.



„Wir sind in Österreich in mehr als 18 Jahren moderat, aber stetig gewachsen und haben in einem etablierten Bankenmarkt Fuß fassen können“, so Barbaros Uygun, CEO der ING in Österreich. Man sei allerdings als „relativ kleiner Akteur in einem gesättigten Markt an Wachstumsgrenzen“ gestoßen. Daher evaluiere die ING nun strategische Optionen, darunter auch einen möglichen Verkauf des Privatkundengeschäfts in Österreich.



Gestartet war die ING in Österreich im Jahr 2003 mit Tagesgeldkonten, später kamen auch Girokonten, Konsumentenkredite, Wertpapiere und Immobilienkredite hinzu. Im vergangenen Jahr zählte die Bank in Österreich 550.000 Privatkunden, davon 50.000 Hausbankkunden. Diese haben nicht nur ein Girokonto, sondern nutzen mindestens ein weiteres ING-Produkt.