Jobwechsel: Was passiert mit dem Bonus?

Das Frühjahr ist traditionell die Zeit, in der vielerorts die Boni ausgezahlt werden – trotz Corona. Doch den vollständigen Bonus gibt es in der Regel nur, wenn das Arbeitsverhältnis ungekündigt ist. Auch Ansprüche aus der Altersversorgung oder Aktienoptionen können bei einem Jobwechsel verlorengehen. Gerade in der Bankenbranche machen Boni einen großen Teil der Vergütung aus – diese bei einem Jobwechsel auszugleichen, ist daher ein wichtiger Faktor. Viele Jahre waren im Bankwesen und auch in anderen Industrien sogenannte Signing-Boni üblich, auch als Sign-on-Bonus oder Wechselprämie bekannt: Wer den neuen Vertrag unterzeichnet, erhält eine Prämie, um verlorengehende Ansprüche aus dem vorherigen Vertrag zu kompensieren.

Im Banking ist diese Praxis allerdings nicht so einfach. Die zuletzt 2017 aktualisierte Institutsvergütungsverordnung setzt Wechselprämien enge Grenzen: „Der Sign-on-Bonus gilt als Garantiebonus und ist daher nur in Ausnahmefällen möglich“, erklärt der auf den Bankensektor spezialisierte Arbeitsrechtler Sascha Morgenroth, Partner bei Simmons & Simmons.

So müssen diese Boni innerhalb der ersten zwölf Monate gezahlt werden, die Mitarbeiter dürfen vorher nicht in einem anderen Unternehmen der Konzerngruppe tätig gewesen sein, und das Institut muss über „angemessene Eigenmittel“ verfügen, um den Bonus zahlen zu können. Auch das Verhältnis der festen zur variablen Vergütung muss „angemessen“ sein – was darunter fällt, bietet allerdings Raum für Interpretationen.