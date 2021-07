JP Morgan steht für milliardenschwere Deals wie etwa die Finanzierung der Varian-Übernahme durch Siemens Healthineers. Aber auch in das kleinere Firmenkundengeschäft dringt die mächtige Investmentbank immer stärker vor, wie der aktuelle FINANCE-Banken-Survey zeigt. An dieser Umfrage haben fast 200 Finanzverantwortliche aus deutschen Unternehmen teilgenommen.



Im Ranking der etabliertesten Banken verbessert sich JP Morgan im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze und verpasst mit Rang 11 nur knapp den Einzug in die Top 10 der führenden Firmenkundenbanken in Deutschland. Gleich in mehreren Kategorien zeigt sich, dass die 2019 proklamierte Offensive im mittelständischen Firmenkundengeschäft für die US-Bank langsam Früchte trägt.