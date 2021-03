LBBW fährt Auto-Exposure zurück

Für das laufende Jahr verspricht CFO Münz eine weitere Steigerung der Gewinne im Kapitalmarktgeschäft – nicht nur, weil die LBBW in diesem Jahr den größten Teil des übernommenen Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement-Geschäfts der BayernLB erstmalig konsolidieren wird. Auch aus eigener Kraft wollen die Stuttgarter wachsen. Hoffnungsträger sind laut Bankchef Neske das Geschäft mit Schuldscheinen und Konsortialkrediten. Investieren will die LBBW auch in den Ausbau von Geschäften rund um Working-Capital-Lösungen, Nachhaltigkeitsberatung und das Anleihegeschäft.



Für den harten Wettbewerb sieht sich die LBBW gerüstet, mit Hilfe von Kampfpreisen will sie aber offenbar keine Marktanteile gewinnen: „In all unseren Geschäftsfeldern fahren wir die Margen sukzessive hoch“, sagte Neske. Auch größeren Fusionen erteilte er eine Absage – bot aber unter Verweis auf den Deal mit der BayernLB im Absicherungsgeschäft an, bereit zu stehen, sollte die Sparkassengruppe weitere Geschäfte an weniger Stellen konzentrieren wollen.