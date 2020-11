Neue Chefs bei JP Morgan in Deutschland

Neubesetzungen bei JP Morgan in Frankfurt: FINANCE-Informationen zufolge will die Großbank noch heute Stefan Povaly zum neuen Deutschlandchef ernennen. Der 41-jährige Österreicher ist bereits seit 2001 für die Großbank tätig und leitete bislang das Leveraged-Finance-Geschäft für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Hier hat er sich bei zahlreichen großen Deals einen Namen gemacht, etwa für Cheplapharm oder Neuraxpharm auf der Übernahmeseite sowie für Rodenstock, Wepa oder Aenova auf der Refinanzierungsseite.



Zum Jahreswechsel wird Povaly von London nach Frankfurt umziehen. Die Aufgabe des Finanzierungsspezialisten dürfte es sein, für JP Morgan noch mehr Kapitalmarktgeschäft mit deutschen Großkonzernen, zunehmend aber auch größeren Mittelständlern, an Land zu ziehen. Er wird künftig direkt an seine Vorgängerin berichten.