Neuer Fintech-Partner für KfW

Die Kreditvermittlungsplattform FinMatch hat eine Kooperation mit der KfW abgeschlossen. FinMatch ist eine Plattform, über die Unternehmen eine Finanzierungsanfrage an Banken stellen können. FinMatch strukturiert die nötigen Unterlagen und übermittelt diese an eine Vielzahl von potenziellen Finanzierern, die an die Plattform angeschlossen sind.



Während Corona fuhr das Fintech die Strategie, bei den KfW-Corona-Hilfen für CFOs den kompletten Antragsprozess zu übernehmen. So wollten die Stuttgarter nicht nur die Finanzchefs, sondern dank der strukturierten Aufbereitung der Kreditanträge auch die Banken entlasten. „Wir haben in dieser Zeit noch intensiver mit der KfW zusammengearbeitet und standen im direkten Austausch“, erinnert sich FinMatch-CEO und -Gründer Martin Hipp. Die jetzt verkündete Partnerschaft soll die Zusammenarbeit zwischen der Plattform und der Förderbank noch weiter intensivieren. Ein wichtiger Hebel dafür: FinMatch soll mehr Informationen über die Kreditvergabeprozesse und -Kriterien der KfW bekommen.



Die Vermittlung von Förderkrediten steht seit der Gründung durch den ehemaligen Manz-CFO Hipp vor eineinhalb Jahren bei dem Fintech im Vordergrund. Dies betrachtet Hipp rückblickend als wichtige Grundlage für das Agieren in der Coronakrise: „Wir kennen uns mit der Antragstellung von Förderkrediten aus und können auf dieser Ebene intensiv mit den Hausbanken kommunizieren. Die Partnerschaft mit der KfW bestätigt das.“ Hipp ist es – gerade in der jetzigen Zeit – wichtig, dass die Anträge „beim ersten Schuss“ sitzen. Er habe schon in seiner Zeit als CFO erlebt, dass viele Unternehmen und Hausbanken mit der Stellung und Bearbeitung von Kreditanträgen oft überfordert gewesen seien.