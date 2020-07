Patrick Frowein: „Deutschland ist kein Hobby“

Einige warnten schon von einer Abkehr der mächtigen US-Banken aus dem deutschen Markt, weil sich manche von ihnen nicht an den großen Syndizierungen wie bei Daimler beteiligten.

Ich glaube schon, dass Unternehmen in der Krise sehen konnten, wer zu ihnen steht. Deutschland ist für uns kein Hobby. Es ist unser Heimatmarkt, in dem wir tief verwurzelt sind. Von daher freuen wir uns natürlich besonders, wenn wir hier nach Corona viel Kapitalmarktgeschäft bekommen. Zu Wettbewerbern äußern wir uns grundsätzlich nicht. Nur so viel: Im ersten Halbjahr haben wir unser Kreditvolumen in Deutschland mehr als verdoppelt und sind hier klarer Marktführer.



Inzwischen sieht alles schon besser aus. Dennoch ist die Lage der Unternehmen sehr unterschiedlich. Wie sehen Sie das?

Ja, das ist sehr sektorenabhängig. In der Tourismusbranche ist mitten in der wichtigen Reisesaison noch vieles unklar. Viele Tech- und Pharmaunternehmen haben sich hingegen sehr gut geschlagen. Die Automobil-Branche hat es aktuell nicht leicht. Bei Gebrauchtwagenverkäufen sehen wir zwar eine gewisse Erholung. Doch wann kommt bei Neuwagen das Momentum wieder richtig in Schwung? Das ist derzeit noch offen.