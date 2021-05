Es steht 1:1 im Showdown zwischen dem Hedgefonds Petrus Advisers und der Aareal Bank: Auf der Hauptversammlung scheiterte jede der beiden Seiten mit einer ihrer Hauptforderungen. Seit Monaten sind Petrus Advisers, das knapp 10 Prozent an der Bank hält, und der Immobilienfinanzierer im Clinch – Petrus stellte mehrere Forderungen an die Bank, die Aareal wehrte sich vehement dagegen.

Bei der Hauptversammlung ging nun ein wichtiger Punkt an die Bank: Petrus wollte mit Unterstützung des Aktionärs Teleios, der rund 5 Prozent an Aareal hält, drei Aufsichtsratsmitglieder austauschen. So sollte Aufsichtsratschefin Marija Korsch gegen Ex-Hypovereinsbank-Vorstand Theodor Heinz Laber ersetzt werden, für Christof von Dryander sollte Beraterin Marion Khüny einziehen und Dietrich Voigtländer sollte durch den früheren Versicherungsmanager Thomas Christian Hürlimann ausgetauscht werden.

Mit der Neubesetzung des Aufsichtsrat wollte der aktivistische Investor Petrus die Bank zu einer Strategieänderung drängen und den gewünschten Komplettverkauf der IT-Sparte Aareon durchsetzen. Die Bank lehnt dies ab, und auch die Mehrheit der Anwesenden auf der virtuellen Hauptversammlung stärkte den Wiesbadenern den Rücken – mit einer Mehrheit von rund zwei Dritteln stimmten sie gegen die Neubesetzung des Aufsichtsrat.