Mark Währisch stieß 2016 zu Creditshelf

Währisch stieß im Jahr 2016, nur zwei Jahre nach der Unternehmensgründung, als einer der ersten Mitarbeiter zu Creditshelf, das 2014 von Tim Thabe und Daniel Bartsch gegründet worden war. Mit Thabe arbeitete er zuvor schon im Risikobereich von Goldman Sachs zusammen. Zwischen seinen Stationen bei der Investmentbank und bei Creditshelf war er drei Jahre lang Director bei der Ratingagentur S&P. Gemeinsam führten Bartsch, Thabe und Währisch Creditshelf im Juli 2018 an die Börse.



Im Vorstand besetzten die drei Manager unterschiedliche Rollen. Während Thabe als Chefstratege und CEO auftritt und Bartsch sich im Business Development und bei den einzelnen Finanzierungslösungen positioniert, agierte Währisch im Hintergrund.



Sein Job war es, die Risikoanalyse stetig weiterzuentwickeln – eine Schlüsselfunktion, da Creditshelf Unternehmenskredite weitgehend automatisiert bewertet, bevor sie den an die Plattform angeschlossenen Investoren angeboten werden. Erst in der Endphase beugen sich menschliche Risikoanalysten über die Kreditanträge. Im Schnitt werden weniger als 10 Prozent der Kreditanfragen bewilligt. Creditshelf vermittelt unbesicherte Kredite mit kurzer und mittlerer Laufzeit. Die durchschnittliche Laufzeit liegt bei drei Jahren, die durchschnittliche Ticketgröße bei knapp 900.000 Euro.