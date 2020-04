Schlummernde Risiken in den Bankbilanzen

Wie riskant die verbliebenen Level 3 Assets in den Bankbilanzen tatsächlich sind, ist von außen betrachtet schwer zu bestimmen. Auch Berenberg urteilt in dem White Paper nicht über die Qualität dieser Assets. Die Analysten raten Investoren lediglich dazu, darauf zu achten, wie schnell die Banken ihre illiquiden Assets zur Not wieder loswerden.

Berenberg hat darum die Umschlaghäufigkeit (Turnover) der Level 3 Assets analysiert. Die Analysten setzten dabei die über das Jahr verkauften und glattgestellten Level 3 Assets in Relation zu den Eröffnungsbilanzen der Banken. Je höher diese Quote, desto besser. Je niedriger die Umschlaghäufigkeit ist, desto „stickier“ und schwerer zu verkaufen sind die Assets, vermutet Berenberg.