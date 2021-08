So schneiden die deutschen Banken beim Stresstest ab

Zwar liegen damit mit Ausnahme der Volkswagen Bank alle deutschen Institute unter dem europäischen Durchschnittswert von 10,2 Prozent, einen Grund zur Besorgnis bieten die Ergebnisse des Stresstestes nach Ansicht der Bundesbank jedoch nicht. Dass die Kapitalquoten von Deutscher Bank und Co. im Test stärker zurückgingen als die der europäischen Wettbewerber, führt Bundesbankvorstand Wuermeling darauf zurück, dass die deutschen Banken wegen der starken Exportorientierung der hiesigen Wirtschaft abhängiger vom Zinsgeschäft seien. Das Ergebnis spiegele die höhere Verwundbarkeit der deutschen Volkswirtschaft in einer weltweiten Rezession wider, so Wuermeling.



Im europaweiten Vergleich nach Ländern belegt Deutschland im Stresstest den 13. Rang unter insgesamt 15 Teilnehmern. Lediglich die Durchschnittswerte der teilnehmenden Banken aus Italien und Irland fielen noch schlechter aus als die der deutschen Institute.



Nach den beiden vorangegangenen Stresstests der Jahre 2016 und 2018 war der diesjährige Stresstest nach Angaben von Bankaufsehern schwieriger. So mussten die Institute die möglichen Auswirkungen einer weiteren Zuspitzung der Coronakrise sowie ein damit einhergehendes Schrumpfen der Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone um 3,6 Prozent auf ihre Kernkapitalquoten durchrechnen.



Darüber hinaus galt es, Folgeentwicklungen wie eine stark sinkende Auslandsnachfrage, fallende Marktzinsen oder einen Einbruch der Immobilienpreise miteinzubeziehen. Vor allem von sinkender Auslandsnachfrage wären deutsche Institute stärker betroffen als andere europäische Wettbewerber. Zusätzliches Manko für die Banken: Als Basis des Stresstests fungierten die ohnehin bereits pandemiegebeutelten Bilanzen zum Jahresende 2020.