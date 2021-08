So teuer könnte Heike Pauls für die Commerzbank werden

Pauls selbst kommt in der Urteilsbegründung allerdings auch nicht ungeschoren davon. Die Analystin hatte Wirecard davon in Kenntnis gesetzt, dass sich ein Hedgefondsmanager kritisch über das Unternehmen äußerte. Laut Wiwo heißt es in der Urteilsbegründung, Pauls habe gegen die „wesentlichen Grundsätze der Objektivität, Neutralität und Unabhängigkeit“ des Analystenberufs verstoßen.



Eine Abmahnung wäre demnach aber nur dann nicht nötig gewesen, wenn absehbar gewesen wäre, dass Pauls ihr Verhalten trotz Warnung nicht ändert oder noch schwerwiegendere Pflichtverletzungen vorgelegen hätten. Zudem habe die Analystin durch ihr Handeln keinen eigenen Vorteil erzielt und darüber hinaus viele Jahre für die Bank ohne Beanstandung gearbeitet, heißt es.