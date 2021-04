Vorstand Nicolas Blanchard verlässt Hamburg Commercial Bank

Parallel zu den Veränderungen im Vorstand hat die Hamburger Bank ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die Bank ist gut durch die Coronakrise gekommen: 2020 erzielte sie einen Gesamtertrag von 656 Millionen Euro, das ist ein Zuwachs von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern (Ebt) lag im vergangenen Jahr bei 257 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 77 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 102 Millionen Euro, nach 12 Millionen Euro im Vorjahr. Besonders der Zinsüberschuss verzeichnete einen deutlichen Zuwachs: Er hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt auf 629 Millionen Euro. Grund dafür ist laut der HCOB das Ergebnis aus hybriden Finanzierungsinstrumenten, das die Bilanz im Vorjahr noch mit 181 Millionen Euro belastete. Dafür ging allerdings der Provisionsüberschuss um 21 Prozent auf 48 Millionen Euro zurück. Der Grund für die insgesamt positive Entwicklung 2020: Laut der HCOB trugen verbesserte operativen Margen im Kundengeschäft zu dem guten Geschäftsjahr bei – auch ein Verdienst von Blanchard. Darüber hinaus fielen geringere Kosten an, unter anderem bei Refinanzierungen sowie in der Verwaltung. Zusätzlich wurden aber auch Einmaleffekte wirksam.



Vor diesem Hintergrund blickt die Bank optimistisch in die Zukunft: „Wir sind fest davon überzeugt, dass uns der Übergang in den Bundesverband deutscher Banken Anfang 2022 gelingen und damit unsere Transformation sowie die erste Privatisierung einer Landesbank endgültig erfolgreich abgeschlossen wird“, so Vorstandschef Stefan Ermisch.



olivia.harder[at]finance-magazin.de