„Es ist offensichtlich, dass viele der Vorwürfe eindeutig konstruiert wurden“, betonte sie damals – und rief ein Kursziel von 230 Euro je Aktie aus, unter anderem, weil sich Wirecard in einer „sehr, sehr attraktiven Branche“ befinde. Im vergangenen April stand der Kurs bei gerade einmal rund 120 Euro. Auch nachdem das Big-Four-Haus KPMG seinen kritischen Bericht vorgelegt hatte, hielt Pauls an ihrer Einschätzung fest. „Wir sehen eine günstige Kaufgelegenheit“, schrieb sie in ihrer letzten Studie vom 18. Mai 2020.