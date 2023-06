Gutes Fachpersonal ist in allen Branchen heiß begehrt, der Kampf um die Top-Performer und größten Talente wird sich noch weiter verschärfen. Die Wirtschaftsprüfer-Branche bildet da keine Ausnahme. Schon heute ist der Personalmangel der größte Wachstumshemmer für die Big Four KPMG, PwC, Deloitte und EY.

Die vier Branchenriesen stehen zwar im War of Talents in Konkurrenz mit den Next Seven, Strategieberatungen und spezialisierten Advisory-Häusern, die meisten Wirtschaftsprüfer und Berater wechseln allerdings innerhalb der Big Four.

Doch wer lockt die meisten Wirtschaftsprüfer und Berater von der Konkurrenz zu sich? Wer muss die meisten Abgänge verkraften? Die Personalberatung Delta Management Consultants hat die Wechsel von Managern, Directors und Partnern innerhalb der Big Four untersucht. Die Analyse für das Jahr 2022, die FINANCE exklusiv vorliegt, zeigt einen klaren Gewinner und zwei Verlierer.