Seit einiger Zeit sieht sich die Varengold Bank mit der Finanzaufsicht Bafin konfrontiert – nun könnten die Schwierigkeiten der Hamburger Bank auch auf PwC abfärben. Das Big-Four-Haus ist ins Visier der Abschlussprüferaufsicht Apas geraten.

Der Grund für die Ermittlungen sind mögliche Fehler bei der Kontrolle der Varengold Bank, für die PwC das Prüfmandat innehat. Die Wirtschaftsprüferaufsicht ermittelt gegen PwC-Mitarbeiter, die den Jahresabschluss der Bank abgenommen haben, wie ein Sprecher der Apas gegenüber FINANCE bestätigte. Zuerst hatte die „Wirtschaftswoche“ über die Prüfung berichtet.

Erste Vorermittlungen gegen PwC seien bereits Ende Juni 2023 gestartet – nun führe die Apas seit „Juli 2023 förmliche Berufsaufsichtsverfahren gegen drei Mitarbeiter“ durch, heißt es weiter. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sei kürzlich über die Eröffnung der Verfahren informiert worden.

Bafin leitete Sonderprüfung bei Varengold Bank ein

Sollte die Aufsicht Mängel oder Fehler im Jahresabschluss feststellen, könnten den betroffenen PwC-Mitarbeitern Geldstrafen drohen. Nähere Angaben zum genauen Inhalt und den Gründen, die zu den Ermittlungen geführt haben, wollte der Apas-Sprecher auf FINANCE-Anfrage nicht machen.

Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass diese im Zusammenhang mit der Bafin-Sonderprüfungen bei der Varengold Bank stehen. Im März wurde bekannt, dass die Bafin eine Sonderprüfung gegen das Geldhaus eingeleitet hatte. Als Grund nannte die Finanzaufsicht mögliche rechtswidrige Aktiengeschäfte.

Im Juni kündigten die Hamburger an ihren Zahlungsverkehr mit einem Teil ihrer internationalen Firmenkunden einzuschränken. Grund dafür seien Compliance-Verstöße im Geschäftsbereich Commercial Banking, die die Bafin bei dem Kreditinstitut festgestellt hat.

Bafin findet Mängel in Geldwäsche-Prävention

Im August teilte die Bafin schließlich mit, dass sie erhebliche Mängel in der Geldwäsche-Prävention ausgemacht hat. Die Konsequenz: Die Finanzaufsicht hat der Varengold Bank „wegen hoher Geldwäscherisiken und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention“ untersagt, bestimmte Transaktionen durchzuführen. Betroffen seien davon besonders Geschäfte im Iran.

„Das Transaktionsverbot soll verhindern, dass die Bank zur Geldwäsche missbraucht wird“, so die Bafin weiter. Die Varengold Bank habe ihre Iran-Geschäfte nicht ausreichend im Blick gehabt. Zur Einhaltung der Maßnahmen hat die Bafin zudem einen Sonderbeauftragten in dem Institut eingesetzt, der Transaktionen im Einzelfall und unter bestimmten Maßnahmen freigeben kann.

PwC: Kein Testat für Jahresabschluss 2022

Die Mängel bei der Varengold Bank könnten nun auch auf PwC zurückfallen: Denn zu den Aufgaben der Wirtschaftsprüfer gehört es auch zu kontrollieren, ob sich das Geldinstitut an die Regulatorik zur Geldwäsche-Prävention hält. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 hat das Big-Four-Haus bis heute kein Testat vorgelegt.

Dass sich solche Ermittlungen in die Länge ziehen können, zeigen Untersuchungen bei der Konkurrenz EY im Zuge des Wirecard-Skandals. Die Ermittlungen begannen im Frühjahr 2020, Anfang April verhängte die Apas ein zweijähriges Annahmeverbot neuer Prüfmandate für Unternehmen von öffentlichem Interesse sowie eine Geldbuße in Höhe von 500.000 Euro gegen EY. Die Maßnahmen treten jedoch erst in Kraft, sobald die Bescheide der Apas juristisch Bestand haben. Eigenen Angaben zufolge will die Prüferaufsicht die Bescheide bis Mitte Dezember 2023 fertigstellen.