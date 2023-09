Traxpay-Gründer Markus Rupprecht steigt bei PwC ein

Neue Aufgabe für Markus Rupprecht: Der Traxpay-Gründer arbeitet seit dem heutigen 1. September als Senior Executive Advisor für das Big-Four-Haus PwC. Dies gab er via Linkedin bekannt. Die neue Rolle ermögliche es ihm, „weiterhin der Finanzbranche zu dienen und spannende neue Dienstleistungen zu implementieren“, so Rupprecht. Zudem könne er „seinem Hobby treu bleiben, vielversprechende Start-ups dabei zu unterstützen, Fuß zu fassen“.

Worin genau seine Mission bei PwC besteht, hat er der „Börsen-Zeitung“ verraten. Demnach wird er den Aufbau einer neuen Beratungseinheit rund um Supply Chain Finance (SFC) verantworten – Rupprechts Kernexpertise also: Das Fintech Traxpay hatte er 2009 unter anderem mit dem Ziel gegründet, Unternehmen bei der Freisetzung von Liquidität in der Lieferkettenfinanzierung zu unterstützen.

Rupprecht kehrte 2016 als CEO zu Traxpay zurück

Nach vier Jahren als CEO verließ er 2013 Traxpay, an dem auch die Deutsche Bank eine Beteiligung hält, um ein neues Fintech zu gründen: Invoice Auction B2B. Ende 2016 kehrte er dann als CEO zu Traxpay zurück und begleitete die Transformation vom Zahlungsverkehrsanbieter zu einer umfassenden Supply-Chain-Finance-Plattform, die auf eine enge Kooperation mit Banken setzt.

Ende August 2022 zog sich Rupprecht dann aus dem operativen Geschäft bei Traxpay zurück, ist dem Unternehmen aber als Beiratsmitglied und Gesellschafter weiter verbunden. Laut seines Linkedin-Profils bekleidet Rupprecht diverse weitere Positionen, unter anderem als Fundraiser, Advisor und Mentor für Start-ups.

PwC will Banken und Unternehmen zu SCF beraten

In seiner neuen Rolle bei PwC soll er mit seinem Team sowohl Banken als auch Corporates umfänglich zu SCF beraten. Die Einheit ist nach Informationen der „Börsen-Zeitung“ in dem von Partner Holger Kern geleiteten Bereich Financial Services Transformation angesiedelt und soll binnen eines Jahres auf sechs Personen anwachsen.

Neben klassischen SFC-Finanzierungsformen wie Factoring und Dynamic Discounting sieht Rupprecht dabei laut dem Bericht auch neues Potential für den digitalen Wechsel: Dank diverser rechtlicher Initiativen zur Digitalisierung von Handelsdokumenten (unter anderem dem „Model Law on Electronic Transferable Records“ der Vereinten Nationen, kurz MLETR) könne dieses totgeglaubte Instrument ein Revival erleben, so Rupprecht.