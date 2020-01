Alix Partners baut Führungsteam aus

Patrick Widmaier kann laut Aussagen von Alix Partners auf eine 20-jährige Management- und Beraterkarriere zurückblicken und war früher unter anderem bei dem Betonpumpenhersteller Schwing als CFO und CRO tätig. Er bringt Erfahrung bei Transformationsprogrammen in den Sektoren Industrie- und Konsumgüter, Gesundheitswesen und Handel mit. Der bisherige Director wird nun als Managing Director seinen Fokus auf Turnarounds im Industriegütergeschäft legen. Zudem wird der 47-Jährige für den Ausbau des Bereichs Turnaround und Restrukturierung in EMEA mitverantwortlich sein.



Der 40-jährige Philip Bacher arbeitet laut Alix Partners seit 15 Jahren als Berater, Interim-Manager und Rechtsanwalt für internationale Unternehmen und Finanzinstitute unter anderem an Fragen zu Governance, Corporate Organization, Transformation und Transaktionen. In seiner neuen Rolle als Director in der Geschäftsleitung soll er die Beratung auf CFO- und General-Counsel-Ebene fortentwickeln, speziell bezogen auf die Gebiete Governance und Target Operating Models.



Die Beförderungen verteilen sich auf die beiden Deutschland-Standorte München und Düsseldorf. Während Franzwa und Bacher München verstärken, ist Widmaier am Standort Düsseldorf tätig. Insgesamt arbeiten am Standort München 18 Managing Director und 21 Director. In Düsseldorf sind fünf Managing Director und zehn Director tätig.