Alix Partners holt Rainer Bizenberger von EY zurück

Alix Partners, EY und wieder zurück zu Alix Partners: Rainer Bizenberger macht eine Rolle rückwärts und kehrt mit dem heutigen Montag zu der Unternehmensberatung Alix Partners zurück. Wie das Beratungshaus soeben bekanntgab, steigt Bizenberger ab Anfang Februar als Managing Partner bei Alix Partners ein.



In dieser Funktion soll Bizenberger die Beratung rund um Restrukturierung und Turnaround ausbauen. Gerade durch die Coronavirus-Pandemie bräuchte dieser Bereich weitere Verstärkung, argumentiert Andreas Rüter, Deutschlandchef von Alix Partners: „In zahlreichen Branchen hat die Coronakrise zu echten When It Really Matters-Momenten geführt. Diese Unternehmen brauchen in den kommenden Monaten Restrukturierungsexperten mit umfangreicher Erfahrung an ihrer Seite.“ Bizenberger soll dabei mit seiner Expertise in den Bereichen „strategische Transformation sowie operative und finanzielle Restrukturierung“ unterstützen.