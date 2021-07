Ankura gibt eine klare Marschrichtung vor: Bis Ende des Jahres will das Team auf 30 Experten anwachsen. Wesentliche Schwerpunkte in der Neukunden-Akquisition sollen die Energie- sowie Technologiebranche werden. Ein großer Auftrag wurde bereits an Land geholt: Ankura wird im Auftrag eines US-Gerichts die Schadensersatzzahlungen von VW beaufsichtigen. Auch werde das Unternehmen nach eigenen Angaben einen „deutschen Energieversorger bei der Errichtung von Deutschlands erstem Flüssiggasterminal“ beraten.



Ankura beschäftigt derzeit weltweit mehr als 1.500 Professionals an 34 Standorten. Der Hauptsitz befindet sich in New York.



