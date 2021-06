Bislang war Ankura am deutschen Markt in der Konflikt- und Risiko-Beratung aktiv, allerdings noch ohne lokales Büro. So wurde das Beratungshaus gerichtlich bestellt, um die Schadensersatzzahlungen von VW an Fahrzeugbesitzer im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal zu beaufsichtigen.

Mit dem Aufbau der neuen Präsenz hat Ankura ehrgeizige Wachstumsziele für den deutschen Markt verbunden. So soll Forensik nicht das einzige Beratungsfeld bleiben. Mandate zur Unterstützung bei Konflikten und Rechtsstreitigkeiten, in Turnaround-Situationen und Restrukturierungen sowie in der Technologieberatung sollen hinzukommen.

Bis zum Jahreswechsel 2021/2022 will Ankura mit einem Team von mehr als 30 Experten in Deutschland aktiv sein. Weltweit beschäftigt das Beratungshaus nach eigenen Angaben zurzeit mehr als 1.500 Professionals an 34 Standorten.

