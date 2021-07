Berater-News: Accenture, Bain, BDO

Die Beratung Accenture baut ihren Cloud-Bereich mit zwei M&A-Transaktionen aus. Der IT-Dienstleister Trivadis und der Google-Cloud-Dienstleister Wabion sollen Teil des Geschäftsbereichs „Accenture Cloud First“ werden. Trivadis ist auf die Implementierung von Plattformen zur automatisierten Datenbereitstellung spezialisiert. Die 710 Mitarbeiter sollen im Team für Daten und Künstliche Intelligenz andocken. Wabions 60 Mitarbeiter wechseln in das Team „Google Cloud Business Group“. Der 2020 ins Leben gerufene Geschäftsbereich „Accenture Cloud First“ umfasst als Multi-Service-Gruppe insgesamt 70.000 Experten und kann der Beratung zufolge binnen drei Jahren über eine Investitionssumme von 3 Milliarden US-Dollar verfügen. Finanzielle Details zu beiden Zukäufen wurden nicht bekannt.



Im Bereich Engineering-Leistungen will Accenture zudem den Anbieter Umlaut übernehmen. Die Beratung mit mehr als 4.200 Experten an Standorten in 17 Ländern soll sich organisatorisch dem Geschäftsbereich „Industry X“ angliedern. Laut Accenture zufolge ist es die jüngste von weltweit insgesamt 22 Akquisitionen, die seit 2017 im Bereich „Industry X“ getätigt wurden.