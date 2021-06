Berater-News: BCG, Oliver Wyman, PwC

Christoph Schweizer, seit 2017 Europachef von BCG, steigt im Herbst zum weltweiten CEO des Beratungshauses auf. Schweizer übernimmt den Posten zum 1. Oktober von Rich Lesser. Der 48-Jährige arbeitet seit mehr als 23 Jahren für BCG, davon fünf Jahre im Büro in New York. Derzeit ist er von München aus tätig und verantwortet das Geschäft in 23 Ländern, die zusammen rund 30 Prozent des Umsatzes des Beratungshauses ausmachen. Schweizer ist der zweite Deutsche, der den weltweiten Vorsitz von BCG übernimmt. Von 2004 bis 2012 hatte Hans-Paul Bürkner das Amt inne.

Über den CEO-Posten können fast 1.500 Managing Directors und Partner von BCG abstimmen. Schweizers Vorgänger Rich Lesser, der fast neun Jahre lang CEO war, wird das Unternehmen künftig als Global Chair weiter begleiten.