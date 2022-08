Berater-News: BDO, EY-Parthenon, BCG

Neue Partnerschaften bei BDO

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO hat zum 1. Juli 17 neue Partner ernannt. Von den Neuzugängen kommen zwei Partner aus externen Häusern. Dazu zählt Sabine Curt, die bei EY als Director im Bereich Financial Services tätig war. Bei BDO ist sie ebenfalls in den Bereich Financial Services eingestiegen.

Darüber hinaus hat das Next-Six-Haus Benedikt Fürst, Leiter des Fachbereichs Finance Transformation Advisory, und Alexander Neef von BDO Digital zu Partnern ernannt. Im Steuer-Team von BDO wurden Matthias Holzer, Thomas Pleines, Benjamin Püschel, Thomas Schulz, Sabine Welsch und Volker Wogeck in die Partnerschaft berufen.