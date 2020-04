Berater-News: EY-Parthenon, Accenture, Roland Berger

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland hat sich als achter Gesellschafter mit 12,5 Prozent an dem Unternehmen Adamos beteiligt, das sich auf die Digitalisierung des Maschinenbaus spezialisiert hat. PwC will die Adamos-Lösungen bei der Beratung seiner Kunden aus Industrie und Produktion einsetzen. Das Joint Venture Adamos wurde im Oktober 2017 von DMG Mori, Dürr, der Software AG, Zeiss sowie ASM gegründet. Weitere Shareholder sind Engel Austria sowie die Karl Mayer Holding.



Die Kommunikationsberatung Hering Schuppener Consulting holt Thomas von Oehsen als Managing Director in das Berliner Kapitalmarktteam. In den vergangenen 14 Jahren war von Oehsen bei dem Stimmrechtsberater ISS Institutional Shareholder Services tätig, zuletzt als Head of Germany, Austria and Switzerland. Vor seiner Zeit bei ISS war er mit einer eigenen Consultingfirma beratend tätig und begleitete Kunden in Strategie-, Finanz- und Rechtsfragen. Davor arbeitete er im Finanzdienstleistungssektor der früheren DaimlerChrysler AG.

Die Kommunikationsberatung Edelman ist eine strategische Allianz mit Deep Value Advisors eingegangen. Deep Value Advisors ist eine strategischen Kommunikationsberatung mit Fokus auf Kapitalmarktkommunikation, M&A und Restrukturierungssituationen. Im Rahmen der Kooperation unterstützen die Partner von Deep Value Advisors Edelman Deutschland als Senior Advisor.