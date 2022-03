Berater-News: PwC, Schickler, WTS

Tauw verliert vier Berater an PwC

Die Corporate-Finance-Beratung Tauw hat in den zurückliegenden Wochen gleich vier Berater an das Big-Four-Haus PwC verloren. Wie den entsprechenden „Linkedin“-Profilen zu entnehmen ist, handelt es sich dabei um Marc Göbbels, Amery Gülker, Gwendolyn Peter und Johannes Spaleck. Göbbels war rund sieben Jahre bei Tauw tätig, zuletzt als Director Transaction & Responsible Investment Services. Bei dem Big-Four-Haus ist er nun Director im Bereich „ESG in Deals“.

Kurz nach Göbbels wechselte Gwendolyn Peter von Tauw zu PwC, wo sie als Managerin im Bereich „ESG in Deals“ angefangen hat. Bei Tauw war sie lediglich etwas länger als ein Jahr als Consultant ESG & Responsible Investment tätig. Gülker ist seit Jahresanfang als Manager und Spaleck als Senior Manager Teil des PwC-ESG-Teams geworden.