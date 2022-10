Berater-News: Roland Berger, Mazars, Baker Tilly

Roland Berger baut Restrukturierungsgeschäft aus

Die Unternehmensberatung Roland Berger erweitert das Restrukturierungsgeschäft und verstärkt sich mit dem Senior Partner Cyrus Asgarian. Mit ihm holt die Beratung einen Transformationsexperten für das Segment „Restructuring, Performance, Transformation & Transaction“ zu sich. Er war zuvor bei der Beratung Kienbaum Consultants International, wo er als Managing Director und Partner agierte sowie die Geschäftsfelder Organisationsstrategie und HR Transformation leitete. Darüber hinaus sind Nina Feuersinger als Director und Jann Oetken als Principal in das Transformationsteam von Roland Berger eingestiegen.

Neben den Neuzugängen in dem Restrukturierungsteam hat Roland Berger den Branchenmitstreiter Polarixpartner übernommen. So verstärkt sich die Beratung mit einem rund 30-köpfigen Team und baut die Expertise im Bereich Kostenoptimierung aus. Polarixpartner hat seinen Standort in Saarburg in Rheinland-Pfalz und ist auf die Beratung für Strategieentwicklung als auch auf die Optimierung von Kosten und Prozessen zur nachhaltigen Verbesserung der Effizienz spezialisiert. GLNS hat die Transaktion unter der Federführung von Reinhard Ege beraten.