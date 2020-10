Big Four: Das ist der beste Arbeitgeber

Der Wettbewerb zwischen Deutschlands Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften ist enorm. Um ihre ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, kämpfen die Dienstleister erbittert um die besten Talente, allen voran die Marktführer KPMG, PwC, Deloitte und EY (Ernst & Young).



Die Herausforderung dieser sogenannten Big Four: Sie wirken von außen betrachtet recht ähnlich. Ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Konkurrenten, das sie für Bewerber besonders attraktiv machen könnte, haben sie nicht. Alle vier bieten mit Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung die gleichen Dienstleistungen an, selbst die Standorte überschneiden sich vielfach. Und doch gibt es wichtige Unterschiede zwischen PwC, Deloitte, EY und KPMG – das zeigt eine Analyse der Bewertungen auf dem Arbeitgeberportal Kununu, die FINANCE exklusiv vorliegt.



Wer schneidet am besten und wer am schlechtesten ab, wenn es um Image, Gehalt, Work-Life-Balance, Gleichberechtigung & Co. geht?