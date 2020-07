Big Four rutschen im Nachwuchs-Ranking ab

Im Kampf um die besten BWL- und VWL-Absolventen verlieren die Big Four gegenüber anderen Beratungsunternehmen und Industrieunternehmen wie Porsche oder Apple an Boden. PwC, das beim Nachwuchs populärste Big-Four-Haus, rutscht im Gesamtranking des Marktforschungsunternehmens Trendence von Platz 9 auf 10. Trendence hat zwischen September 2019 und Februar 2020 rund 17.600 Absolventen befragt, also noch bevor die Coronakrise und der Wirecard-Skandal zusätzlichen Druck auf die Popularität der Wirtschaftsprüfer ausgeübt haben.